«Не было тепла на этом свете»: в Коми скорбят по трагически ушедшему 22-летнему Дмитрию Шкотову

Фото из личного архива Дмитрия Шкотова

Пропавшего в Сосногорске 22-летнего Дмитрия Шкотова нашли мертвым. О трагической гибели молодого человека сообщили волонтеры «Лиза Алерт».

Как удалось выяснить «КП-Коми», тело Дмитрия обнаружили сотрудники правоохранительных органов. По предварительным данным, в смерти сосногорца нет криминального характера: молодой человек покончил с собой.

Напомним, Дмитрий Шкотов уехал из дома на своем автомобиле 25 ноября и не вернулся. Обеспокоенные близкие, которое оборвали все телефоны, обратились за помощью к волонтерам и полицейским. Поиски молодого человека велись неделю, сразу же обрабатывалась версия суицида, сообщил «КП-Коми» собственный источник.

Смерть Дмитрия стала ударом для его семьи, а в особенности для матери, которая потерял горячо любимого сына. Близкие умоляли в социальных сетях вернуться сосногорца домой, однако даже не подозревали, что его уже нет в живых.

— Димочка, зачем? Почему? Ты был такой добрый, отзывчивый и улыбчивый парень. Такое горе для твоей семьи… Жаль, не смог найти тепла на этом свете, спи спокойно, — попрощались с Дмитрием знакомые.

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