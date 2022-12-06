«Одному Богу известно, почему так случилось»: в Коми трагически погибла 38-летняя мать и сестра Алена Н.

Фото из личного архива погибшей

В Усинске трагически оборвалась жизнь Алены Н. Женщина погибла в жутком ДТП, в которое она попала вместе с друзьями во время отдыха.

Трагедия случилась 30 июля этого года. Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, компания молодых людей отдыхала за городом на берегу реки Усы, распивая спиртное. Вечером молодые люди отправились домой, а за руль автомобиля «Hyundai ix35» сел 32-летний участник компании.

— На автодороге водитель не справился с управлением и врезался в дерево на обочине. В результате аварии травмы, не совместимые с жизнью, получила пассажирка машины, скончавшаяся на месте происшествия, — рассказали в ведомстве.

Этой пассажиркой и оказалась 38-летняя Алена. У женщины осталась дочь и мать. Ее смерть повергла в шок всех ее близких, которые до сих пор задаются вопросом, почему Алена оказалась в этой машине.

— Одному Богу известно, почему моя сестра оказалась в машине с пьяными мужчинами. Теперь уже никогда этого не узнаем. Новость ее смерти меня застала в Ухте. Моя сестра… — написал Иван.

Сейчас виновник аварии ожидает суда. Ему предъявлено обвинение по статье «Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения».

Свою вину мужчина признал и раскаялся. Дальнейшую судьбу молодого человека теперь определит суд.

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