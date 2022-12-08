Учителя из Коми взяли под стражу на два месяца в зале суда

Фото: из личного архива Никиты Тушканова

Сегодня городской суд столицы Коми избрал меру пресечения бывшему школьному учителю из Микуня Никите Тушканову. Мужчину судили по уголовным статьям за дискредитацию ВС РФ и оправдание террористической деятельности.

– Тушканов Н.А. заключен под стражу на 1 месяц 30 суток, то есть по 5 февраля 2023 года он проведёт под стражей, – сообщила пресс-служба Сыктывкарского городского суда.

О Никите Тушканове заговорили после того, когда он вышел 23 января 2021 года на центральную площадь в Микуне на одиночный несанкционированный пикет в защиту своих убеждений, а именно – свободы слова.

Руководство школы сочло это действие неподобающим, и педагогу пригрозили увольнением. Официально Тушканова уволили в марте того же 2021 года. Соответствующий приказ он продемонстрировал у себя в Вконтакте 25 марта. В документе указана причина увольнения – «совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы».

Педагог тогда рассказал, что чиновники районного управления образования, получив докладную по поводу записей, которые он опубликовал в своих соцсетях, сделали выводы, что мужчина ведет аморальный образ жизни.

Сейчас, согласно релизу горсуда, Тушканов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет») и ч.1 ст.280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, совершенные лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года).

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