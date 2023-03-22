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Здоровье22 марта 2023 8:50

В Коми суточный прирост зараженных COVID-19 составил 77 человек

Показатель заболеваемости приближается к новой числовой отметке
Источник:kp.ru
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

В Коми число зараженных коронавирусом достигло 196 783 человек. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией. Суточный прирост заболевших составил 77 новых случаев.

С медицинского учета был снят еще 61 человек, в то же время 16 пациентов были госпитализированы. Показатель выздоровления достиг 192 445.

Жертвами инфекции стали 3 268 человек. Новых смертей за сутки зарегистрировано не было.

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