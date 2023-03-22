В Коми суточный прирост зараженных COVID-19 составил 77 человек

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В Коми число зараженных коронавирусом достигло 196 783 человек. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией. Суточный прирост заболевших составил 77 новых случаев.
С медицинского учета был снят еще 61 человек, в то же время 16 пациентов были госпитализированы. Показатель выздоровления достиг 192 445.
Жертвами инфекции стали 3 268 человек. Новых смертей за сутки зарегистрировано не было.
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