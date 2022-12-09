«Навсегда останешься принцессой»: в Коми скорбят по умершей от тяжелой болезни 16-летней Маргарите Ш.

Фото из личного архива Маргариты Ш.

В Коми скорбят по скоропостижно умершей Маргарите Ш. Девушка умерла от тяжелой болезни - менингита - в возрасте 16 лет. Сейчас бы Рите исполнилось бы 30 лет.

Трагедия в обычную печорскую семью пришла 17 марта 2009 года. Тогда смерть Маргариты повергла в шок всех, кто ее знал: они не могли поверить, что болезнь заберет именно ее. Врачи до последнего боролись за жизнь девушки, однако с каждым днем ей становилось хуже.

Сейчас Риту, даже по прошествии 13 лет, вспоминают лишь добрым словом.

- Как ты играла на фортепиано... Талантливая, яркая, красивая. Столько времени прошло, а не верится. Ты навсегда останешься для нас принцессой, Риточка, - написали близкие в социальных сетях.

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