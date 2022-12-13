Свадьбу ухтинской модели Оксаны Самойловой и Джигана посмотрели 7,5 млн человек

Фото: личный архив О.Самойловой.

Уроженка Коми, модель Оксана Самойлова и её муж рэпер Джиган с размахом сыграли свою очередную свадьбу! Парочка уже регистрировала свой брак 10 лет назад, тогда торжество прошло очень скромно, сейчас же ребята решили, что пришло время наверстать упущенное и исполнить желание Оксаны – отпраздновать свадьбу мечты. Гостями свадьбы стали 7,5 миллионов человек – в соцсети ВКонтакте велась пятичасовая трансляция.

На кадрах видеотрансляции видно, что Оксана Самойлова рыдала на свадьбе, это лились слезы счастья, теперь их свадьба получилась на зависть всем, с королевским размахом. А клятвы любви, верности они произносили не работнику ЗАГСА, а своим четверым детям. Получилось действительно очень и очень трогательно.

Фото: личный архив О.Самойловой.

– Мама, клянёшься ли ты, что все семейные фотосессии будут не больше 30 минут? – Клянусь!

– Клянешься, папа, все эти фотоссесии держать её за руки и с развивающейся бородой бежать по пляжу в закат? – Клянусь!

– Папа, клянёшься ли ты ещё через 10 лет подарить космический корабль, чтобы полететь на Марс? – Клянусь!

– Клянёшься ли ты, мама, не привыкать к тому, что он держит тебя за руку прежде, чем ты уснёшь и не засыпает раньше, чем ты, и готов сорваться в любую секунду на край света по первому твоему зову. Не привыкать к этому, а ценить через много-много лет?

– Клянётесь ли вы, что мы будем жить долго и счастливо, и у нас не будет ещё 20 сестрёнок и братиков?

– Вы будете лучшими мужем и женой на всём свете?

Супруги пустили слёзы от умиления и поклялись своим детям исполнить все обещания!

Оксана и Джиган одна из самых ярких пар в стране, за которой пристально следят подписчики. Пару лет назад семья чуть не распалась из-за проблем рэпера, но потом он взял себя в руки, после чего Самойлова простила своего мужчину.

Сейчас в сотсетях пары царит настоящая семейная идиллия – три лапочки дочки и малыш-сыночек, путешествия, фотосессии и красивая жизнь.

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