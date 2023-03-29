В Коми наступит резкое похолодание

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Синоптики ЦГМС передали прогноз погоды на 29 марта. По предоставленным данным, в регионе пообещали небольшой снег и туман. Скорость ветра достигнет 17 м/с вместе с метелями. Температура воздуха опустится до -28 градусов.

По опубликованной информации, в северной части региона пообещали западный ветер со скоростью от 5 до 10 м/с. На крайнем северо-востоке утром и днем порывы будут достигать 15--17 м/с, пообещали также и метели.

Ночью температура воздуха опустится до -13...-18, при прояснении -23...-28, днем будет около 0...-5, на крайнем северо-востоке -6...-11, на юго-западе 0...+5°С.

В Сыктывкаре 29 марта ожидают переменную облачность и ветер от 2 до 7 м/с. Температура ночью -20...-22, днем 0...+2°С.

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