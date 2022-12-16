«Зайцы с моркодубинками и Снегурочка Любовь Успенская»: в Троицко-Печорске создали особенную новогоднюю атмосферу

Фото: Важное в Коми

В Троицко-Печорске вовсю готовятся к празднованию Нового Года, и у жителей райцентра получилось создать свою новогоднюю атмосферу. Задорные зайцы, Дедушка Мороз, краснощёкая снегурочка, новогодняя ёлочка – мастер по снежным фигурам Николай Пыстин задал весёлое настроение на грядущий 2023 год. Давайте оценим!

Молодец творец! Не каждый сможет вот так взять и слепить фигуры, скрасить жизнь жителям населённого пункта. Мы хвалим!

Но, увы, не всем понравились фигурки. Некоторым зайцы показались похожими на пасхального кролика из мультфильма «Хранители снов» или на усатых нянек-близнецов из известного всем фильма. В комментариях снегурочку сравнили с Любовью Успенской, если присмотреться и, правда, есть схожесть!

– Таких зайцев увидишь и на улицу больше не захочешь выходить, а морковки больше на дубинки похожи. Новогодние зайчики получились, – шутит Елена Фогель.

– Зайцы какие -то хищные, а Снегурочка и вовсе на Бабу Ягу похожа! – комментирует Илона Варга.

Печорская Снегурочка достойна искреннего восхищения! Фото: соцсети.

А помните, как в декабре прошлого года печорский торговый центр для новогоднего настроения украсили фасад Дедом Морозом и Снегурочкой. И если к доброму старику вопросов нет, то внешность его внучки вызывала массу вопросов. Как оказалось, Снегурочка получилась явно на любителя, стала мемным персонажем и страшилкой для маленьких детей.

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