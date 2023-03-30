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Общество30 марта 2023 4:15

В Коми пообещали температуру около -20 градусов и порывистый ветер

Метеорологи ЦГМС передали прогноз на 30 марта
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Коми 30 марта пообещали переменную облачность, порывистый ветер и понижение температуры до -20 градусов. Прогноз погоды передали синоптики ЦГМС региона.

По предоставленным данным, в регионе ожидают юго-восточный ветер от 4 до 9 м/с. Ночью температура воздуха упадет до -15...-20, местами -6...-11, днем +2...+7, на северо-востоке -3...+2, на крайнем северо-востоке -8...-13°С.

В Сыктывкаре 30 марта спрогнозировали ветер от 4 до 9 м/с. Температура ночью -7...-9, днем +4...+6°С.

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