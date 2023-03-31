Метели с мокрым снегом пообещали в Коми

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По данным метеорологов, в Коми 31 марта ожидается мокрый снег, дождь и метели с порывами ветра до 20 м/с. Прогноз передали в ЦГМС региона.

По предоставленным данным, в целом ожидаются снегопады и мокрый снег, днем пройдет и дождь. Скорость ветра составит в среднем от 7 до 12 м/с. Порывы могут достигать местами 15-20 м/с, в северо-восточной части пообещали метели. Температура воздуха составит днем +2...-3°С.

В Сыктывкаре пообещали облачную погоду и слабые осадки. Ветер пообещали юго-восточный со скоростью от 7 до 12 м/с. Температура ночью -1...+1, днем +4...+6°С.

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