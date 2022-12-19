Школы Сыктывкара уходят на пятидневный карантин

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В Сыктывкаре объявлен карантин. Городские школы уйдут на незапланированные каникулы с завтрашнего дня, 20 декабря. Обратно ученики вернутся за парты уже только после 24 декабря.

Решение о принятии ограничительных мер было принято сегодня, 19 декабря, после рекомендации регионального Роспотребнадзора. Ведомство отметило резкий подъем заболеваемости среди учащихся.

Ранее о карантине объявили Инта, Воркута, Сосногорск и другие города Коми.

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