В Коми снижается заболеваемость коронавирусом

Фото: архив "КП"

В Коми число зараженных ковидом выросло на 78 человек. Как сообщает федеральный оперштаб России, в республике за три года пандемии зарегистрировано 197 506 фактов заболевания.

отмечается, что из общего количества зараженных 193 440 человек побороли болезнь, что на 74 больше, чем было сутками ранее. В то же время госпитализация потребовалась 13 пациентам.

Жертвами инфекции стали 3 269 жителей Коми. Новых летальных исходов за минувшие 24 часа зарегистрировано не было.

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