Каким будет начало апреля в Коми в 2023 году

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Опубликован прогноз погоды на ближайшие дни в Коми. Апрель принесет с собой дожди, мокрый снег и минусовую температуру.

Так, сегодня, 1 апреля, синоптики обещают умеренные осадки, метель, туман и сильный ветер, скорость которого порой будет достигать 17 м/с. Температура воздуха же прогреется максимум до +8 градусов.

- Сегодня будет облачно с прояснениями. Небольшие, местами умеренные осадки (снег, мокрый снег, дождь). Ночью и утром в отдельных западных районах туман. Ветер южной четверти 6-11 м/с, на крайнем северо-востоке ночью порывами 15-17 м/с, метель. Температура ночью -2...+3, при прояснении -3...-8, днем +3...+8, на крайнем северо-востоке -2...+3°С, - рассказали синоптики.

Характер погоды не сильно изменится и на следующие дни, однако отступит метель.

Так, 2 апреля будет облачно с прояснениями. Небольшие, местами умеренные осадки (снег, мокрый снег, дождь). Ветер западной четверти 6-11 м/с. Температура ночью +2...-3, при прояснении -5...-10, днем в южных районах +5...+10, на севере +2...-3°С.

3 апреля ожидается облачная погода с прояснениями. В северных районах: Местами небольшой снег. Ветер СВ, С 5-10 м/с. Температура ночью -4...-9, при прояснении -12...-17, днем 0...-5, на крайнем северо-востоке -10...-15°С. В южных районах: Небольшие, местами умеренные осадки (мокрый снег, дождь). На западе центральных районов ночью сильный снег. Ветер восточной четверти 5-10 м/с. Температура ночью +2...-3, днем +1...+6, на крайнем юге до +11°С.

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