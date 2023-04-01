Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество1 апреля 2023 6:00

«Дочка без мамы осталась»: в Коми скорбят по скоропостижной умершей 25-летней девушке

Трагический день для близких был будто вчера
Источник:kp.ru
Фото из личного архива

Фото из личного архива

В Коми скорбят по скоропостижной скончавшейся Маргарите Д. из Усинска. Молодая мама умерла еще в 2016 году, однако боль от потери до сих пор не унимается, говорят ее близкие.

Накануне, 31 марта, Маргарите исполнилось бы 32 года. Она умерла шесть лет назад, оставив свою маленькую дочь на руках отца.

- Риточка, невозможно в это поверить. Доченька без мамы осталась… Очень жаль, - писали знакомые усинки в день трагедии.

Сейчас дочери Маргариты девять лет, и она помнит свою маму молодой и красивой, какой она и останется на фото.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мне больно и страшно»: в Коми скоропостижно скончалась молодая учительница (подробности)

КАРТИНА ДНЯ