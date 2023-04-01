«Дочка без мамы осталась»: в Коми скорбят по скоропостижной умершей 25-летней девушке

Фото из личного архива

В Коми скорбят по скоропостижной скончавшейся Маргарите Д. из Усинска. Молодая мама умерла еще в 2016 году, однако боль от потери до сих пор не унимается, говорят ее близкие.

Накануне, 31 марта, Маргарите исполнилось бы 32 года. Она умерла шесть лет назад, оставив свою маленькую дочь на руках отца.

- Риточка, невозможно в это поверить. Доченька без мамы осталась… Очень жаль, - писали знакомые усинки в день трагедии.

Сейчас дочери Маргариты девять лет, и она помнит свою маму молодой и красивой, какой она и останется на фото.

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