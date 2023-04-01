«Папа, там мама не просыпается»: в Сыктывкаре мужчина на глазах 3-летней дочери убил жену

Фото: архив "КП"

На глазах трехлетней дочери избил жену, сорвал одежду и оставил там умирать. В Коми осудили Сергей П., которого обвиняли в гибели жены.

Трагедия произошла в августе прошлого года под Сыктывкаром. В полицию позвонил мужчина и рассказал, что на крыльце лежит мертвая женщина со следами избиения. Оказалось, что правоохранителям позвонил сам Сергей, который утверждал, что не знает, кто убил его жену.

«Дочь Ксюша сказала мне, папа, иди разбуди маму, она на улице спит. Пришел, смотрю, она холодная уже. Всё», — так вспоминает день трагедии Сергей. Мужчину доставили в отделение полиции, где он поначалу отрицал свою вину в смерти жены, однако вскоре сознался в преступлении.

Сыктывкарец рассказал, что причиной расправы над женой стала банальная ревность. Еще за год до трагедии мужчина якобы выяснил, что супруга изменяет ему, не смирившись с этим фактом он избил жену до смерти.

Мучения женщины продолжались несколько дней. Все это время Сергей пил и вспоминал былые обиды, избивал супруга на глазах трехлетней дочери.

«Я хотел с ней сексом заняться, а она меня послала куда подальше. Ну, и всё, я психанул. Я бросил ее на пол и стал пинать. Потом сказал, что я тебя сейчас охлажу, взял за волосы и потащил на крыльцо», — рассказал Сергей журналистам телеканала «Юрган».

Трехлетнюю малышку со старшими братом и сестрой сначала отправили в детский дом. Отца детей лишили родительских прав, а сироты все же нашли новую семью и дом.

Сергею П. назначили 7,5 лет колонии строго режима.

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