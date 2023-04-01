Общественники обсудили, где в Коми может появиться мусоросортировочный комплекс

Фото: архив КП.

В конце марта в Общественной палате Коми прошло очередное заседание, где обсуждалось строительство нового мусоросортировочного комплекса. Тема злободневная и важная. На мероприятии побывала и «Комсомолка».

Общественный резонанс

Напомним, в конце прошлого года жители региона активно протестовали против возведения нового мусоросортировочного комплекса в Эжве. Тогда глава Коми Владимир Уйба пообещал, что «будет учтено мнение всех», мол, власти постараются найти оптимальное решение в этом вопросе.

На круглом столе, организованном Общественной палатой республики, были обсуждены потенциальные земельные участки, на которых возможно строительство современных объектов по обращению с ТКО. В обсуждении приняли участие представители органов власти, научного сообщества, природоохранной прокуратуры, регионального оператора Севера, а также общественники, неравнодушные к вопросам экологии.

Фото: архив КП.

В Республике Коми планируют построить мусоросортировочный комплекс. Данная инициатива вызывает широкий общественный резонанс, так как вопрос переработки мусора является важным и требует внимательного рассмотрения.

Варианты есть

Руководитель Минприроды Коми Екатерина Киселевич представила участникам круглого стола презентацию о местах планируемого строительства объектов по обращению с ТКО, предложенных администрациями и региональным оператором по обращению с отходами. Она отметила, что подобного рода объекты функционируют в Мурманской, Калужской и Челябинской областях.

— МСК — это комплекс, который решает задачи по сортировке и выделению полезных фракций для дальнейшего использования. Цикл работы МСК начинается с весового контроля, когда автоматически взвешивается автомобиль с ТКО. Далее идёт зона выгрузки, где выделяются КГО, следом идет предварительная сортировка, когда пакеты с мусором разрываются и барабаны отделяют органику от фракций — на этой стадии происходит очищение отходов и выделяется сырье для производства грунта. Затем происходит основная сортировка очищенных отходов и прессование; магнит извлекает металл. Вторичные ресурсы складируются и отправляются на новое использование. Органические отходы перерабатывают в техногрунт, который можно использовать для благоустройства территорий. То, что не подлежит переработке, отправляется на объект захоронения, к которым сегодня предъявляются самые жёсткие требования по охране окружающей среды, — рассказала о процессе работы будущего МСК Киселевич.

Фото: архив КП.

Министр подчеркнула, что к 2030 году в Коми должны перейти к полной обработке отходов, а полигонное захоронение должно быть сокращено в два раза. А чтобы этого достичь, и необходимо строительство подобных объектов как мусоросортировочный комплекс, участок компостирования для органических отходов и современный, отвечающий всем экологическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям полигон отходов, которые не подлежат переработке (утилизации). По её словам, надзорные органы и профильные специалисты уже исключили три участка, среди которых были Ыб и Койгородок.

Между тем, из семи предложенных участков только четыре соответствуют необходимым требованиям: участок недалеко от села Сторожевск Корткеросского района, площадка Дальняя в 22 км от села Мандач, участок в Соколовке и участок в отдалении от села Зеленец.

Могут не все

На заседании спикеры отмечали, что уже сейчас есть конкретные предложения от людей, которые занимаются разделением отходов, однако острой проблемой является и необходимость открытия экопунктов на территории города, так как не все жители могут организовать в квартире место для раздельного сбора разных фракций отходов.

Перед принятием решения о месте строительства нового полигона будет проведена процедура выбора, которая будет включать в себя оценку экспертов, мнение местного населения, обсуждения в Общественной палате и проведение общественных слушаний.

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