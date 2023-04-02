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Общество2 апреля 2023 5:00

В Коми пообещали дождь и мокрый снег

Синоптики передали прогноз погоды на воскрессенье
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Синоптики ЦГМС Коми сообщили прогноз погоды на 2 апреля. По предоставленным данным, в республике пообещали дожди, температуру до +8°С и мокрый снег.

В Усть-Цилемском районе осадков не ожидают, скорость ветра до 14 м/с. Температура воздуха в южных районах дойдет до +3...+8, в северных -2...+3, на крайнем северо-востоке -2...-7°С.

В Сыктывкаре спрогнозировали мокрый снег и дождь, юго-западный ветер от 4 до 9 м/с. Температура составит +6...+8°С.

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