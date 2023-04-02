«Жалко ее очень»: известны подробности жуткой аварии в Коми

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Накануне, 1 апреля, в Ухте произошла серьезная авария, в результате которой опрокинулся автомобиль. По словам очевидцев, в машине в тот момент находилась собака, которую свидетели ЧП пытались спасти.

По данным ГИБДД Коми, 48-летний водитель автомобиля «Джили» ехал на Кирпичной улице, когда не справился с рулевым управлением и врезался в препятствие после чего перевернулся. Мужчина в результате получил травмы различной тяжести.

– На ровном месте на забор поехал зачем-то, – рассказали очевидцы.

Свидетели ЧП также рассказали, что вместе с водителем в машине находилась собака, которую долго не могли поймать.

– Долго пытались, но не давалась. Приехали родные мужчины, но и к ним она тоже не шла, понятно, в таком стрессе собачка, жалко очень ее, – рассказали местные жители.

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