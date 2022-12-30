В Коми 39 пациентов смогли победить коронавирус за минувшие сутки

Фото: архив КП.

В Коми число зараженных достигло 192 436 человек. Суточный прирост составил 16 новых случаев, сообщает федеральный оперштаб.

Отмечается, что из общего числа инфицированных 188 735 жителей Коми успешно побороли болезнь. Показатель выздоровления вырос за минувшие 24 часа на 39 человек. В то же время в больницы Коми попали два пациента.

Жертвами ковида за все время пандемии официально признаны 3 254 человека. Показатель смертности за сутки остался неизменным.

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