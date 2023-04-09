Нацпарк «Койгородский» примет туристов впервые с 2019 года

Фото: пресс-служба нацпарка «Койгородский»

Впервые с 2019 года национальный парк «Койгородский» готов принять первых туристов. Об этом сообщили в пресс-службе нацпарка.

Особо охраняемую природную территорию создали в конце 2019 года. Однако туда ездили только волонтеры и ученые. Добровольцы занимались обустройством мест отдыха. Кроме того, ученые проводили исследования. В парке оборудовали четыре стоянки. Туристам предлагают дома, укомплектованные всем необходимым для проживания. Там имеется электричество и печное отопление. Туристам также предлагают места отдыха и бани.

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