В Коми росомаха попала в фотоловушку

Фото: пресс-служба национального парка «Койгородский»

Росомаха попала в фотоловушку национального парка «Койгородский». Об этом сообщили в пресс-службе нацпарка.

На кадрах, которые записала камера, видно, что росомаха мягко и аккуратно передвигается по снегу. Дело в том, что у этого животного очень широкая ступня. Росомаха похожа на медвежонка, но с широким лисьим хвостом.

Хищник славится своей отвагой и свирепостью. На него не решаются напасть ни волк, ни медведь. За день росомаха преодолевают по 15-20 километров. Она питается не только мясом, но и ягодами, всевозможными растениями и съедобными корнями. Животное умеет плавать и лазить по деревьям. У росомахи слабое зрение, но очень хорошие слух и обоняние.

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