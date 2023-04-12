Появились фото с места ДТП на трассе Коми, в котором погибли четыре человека

Фото: Подслушано Усинск

Появились фото с места ДТП на трассе Коми, в результате которого погибли четыре человека. Снимки опубликовали в социальных сетях.

Как сообщалось ранее, трагедия произошла в среду, 12 апреля. Несколько часов назад на трассе Усинск — Головные сооружения столкнулись вахтовый автобус и пикап. В результате ДТП погибли четыре человека. На место прибыли инспекторы ГИБДД, медики и спасатели.

По предварительным данным, Mitsubishi L200 выехала на встречную полосу и столкнулась с «Уралом». На фото с места аварии видно, что оба транспортных средства получили повреждения. У Mitsubishi, в частности, смяты капот, крыша и двери. Все четверо погибших – взрослые, находившиеся в салоне иномарки, передает БНК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми 25-летняя водитель Kia получила тяжелые травмы в аварии с MAN

Девушка оказалась на больничной койке (подробности)