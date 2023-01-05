«Это большое горе»: в новогодние праздники трагически погибли 6-летняя девочка и ее мать

Фото: Елена Клюева

Стали известны личности погибших в смертельной аварии с тремя погибшими, которая произошла 3 января на трассе Сыктывкар — Ухта.

Как сообщалось ранее, на 190-м километре дороги столкнулись Suzuki Grand Vitara и Renault Duster. Погибли две женщины и шестилетняя девочка. Кроме того, в аварии пострадали водители автомобилей и восьмилетний мальчик. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Погибшую девочку звали Лиза Б., а ее мать – Екатерина Б. Женщина работала врачом.

– От лица всех родителей, воспитателей и детей группы «Пчелки» МАДОУ «Детский сад 10» выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким... Скорбим вместе с вами, – говорится в сообщении в социальных сетях.

В комментарии посту пользователи выражали свои соболезнования.

– Какое большое горе для родных. Соболезную. Сил Вам.

– Соболезную родным и близким погибших. Пусть земля будет пухом.

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