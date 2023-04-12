Александр Камкин заменил ушедшего на СВО мэра Воркуты

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Стало известно, кто сменит экс-мэра Воркуты Ярослава Шапошникова на посту. Ранее глава администрации заявил, что он и его пять коллег отправятся служить в зону СВО.

По данным БНК, на должность и. о. мэра назначат заместителя Шапошникова Александра Камкина. Указ о его назначении появится позже.

Сам Шапошников прокомментировал свое желание служить по контракту, объяснив его тем, что «пора поддерживать бойцов не словом, а делом». Он также заявил, что уходит на спецоперацию не из-за заведенного уголовного дела после аварии на очистных сооружениях.

— Прошу не обращать внимание на грязь, связанную с уголовным делом, — написал он в соцсетях.

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