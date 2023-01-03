«Как понять и осознать»: в аварии с пассажирским автобусом на трассе Сыктывкар — Ухта погибла 40-летняя женщина

Фото из личного архива погибшей

На трассе Сыктывкар — Ухта произошла смертельная авария с участием «Шевроле Нива» и пассажирского микроавтобуса. В результате столкновения погибла 40-летняя пассажирка внедорожника, а также ее любимый пес, находившийся в салоне.

Как выяснила «КП-Коми», жертвой ДТП стала жительница Ухты Вера А. В день трагедии она находилась в салоне машины вместе с 45-летним водителем «Нивы», своими двумя любимыми собаками Кейси и Нюшей, а также 20-летней мамой младенца, который так же был в автомобиле. Все, кроме Веры и ее шпица, выжили.

Фото ГИБДД Коми

Скоропостижный уход ухтинки стал ударом для ее семьи и друзей. Они скорбят по ней и задаются вопросом, почему Вера должна была умереть так рано.

— Не стало весёлой, жизнерадостной, нашей любимой и родной Веры. Как понять и осознать то, во что невозможно поверить, — написала ее подруга Екатерина.

Похоронят женщину в родном городе в ближайшие дни.

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