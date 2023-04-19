Более 20 жителей Коми были госпитализированы с коронавирусом за сутки

Фото: архив "КП"

В Коми выросло число зараженных коронавирусом. Согласно обновленным данным, в республике насчитывается 198 767 фактов заболевания, что на 66 случаев инфицирования больше, чем было сутками ранее.

Показатель выздоровления вырос на 76 человек и достиг 194 483. В то же время из-за осложнений, вызванных коронавирусом, в стационары республики были госпитализированы 23 пациента.

За три года пандемии 3 272 жителя Коми скончались от ковида. Новых летальных исходов за сутки не зарегистрировано.

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