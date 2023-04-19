За неделю в Коми ОРВИ и гриппом заболели более 7,1 тысяч человек

Фото: Нина ЮШКОВА.

За минувшую неделю в Коми с симптомами гриппа и ОРВИ за медпомощью обратились 7 171 человек, из которых 4 151 - дети. Об этом рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

За неделю лабораторно было подтверждено 5 случаев гриппа группы В. Среди населения республики также циркулируют сезонные коронавирусы.

С 10 по 16 апреля в Коми зафиксировано 470 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Это на 3,8% выше, чем за предыдущую неделю.

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