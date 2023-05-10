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Общество10 мая 2023 4:20

Стало известно, какой будет погода в Коми 10 мая

Прогноз предоставили синоптики
Источник:kp.ru
Фото: Нина Юшкова.

Фото: Нина Юшкова.

Синоптики ЦГМС Коми предоставили актуальный прогноз погоды на сегодня, 10 мая.

Местами в республике ожидаются умеренные осадки в виде дождя, снега и мокрого снега. На крайнем юге днем пройдет небольшой дождь. Ветер 6-11 метров в секунду.

Температура воздуха днем в северных районах будет от +2 до +7 градусов, местами похолодает до -3 градусов, в южных районах - от +5 до +10 градусов, местами в юго-западных районах - от +10 до +15 градусов.

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