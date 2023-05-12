В Коми синоптики пообещали дождливую погоду

Фото: архив КП

В Коми 12 мая пообещали дождливую погоду. Температура воздуха, по информации синоптиков ЦГМС, максимально поднимется до +17 градусов.

Метеорологи передали, что в северной части региона пройдет умеренный дождь, а в южных небольшой. Скорость ветра составит от 5 до 10 м/с. Температура воздуха в южной части будет +13...+18, в северных районах +6...+11, местами +1...+6°С.

В Сыктывкаре пообещали переменную облачность и небольшой дождь с ветром от 3 до 8 м/с. Температура днем +15...+17°С.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мокрый снег и порывистый ветер пообещали в Коми (подробнее)