Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество12 мая 2023 4:15

В Коми синоптики пообещали дождливую погоду

Метеорологи рассказали, чего ждать в пятницу, 12 мая
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Коми 12 мая пообещали дождливую погоду. Температура воздуха, по информации синоптиков ЦГМС, максимально поднимется до +17 градусов.

Метеорологи передали, что в северной части региона пройдет умеренный дождь, а в южных небольшой. Скорость ветра составит от 5 до 10 м/с. Температура воздуха в южной части будет +13...+18, в северных районах +6...+11, местами +1...+6°С.

В Сыктывкаре пообещали переменную облачность и небольшой дождь с ветром от 3 до 8 м/с. Температура днем +15...+17°С.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мокрый снег и порывистый ветер пообещали в Коми (подробнее)

Общество: ВОПРОС ДНЯ