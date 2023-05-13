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Общество13 мая 2023 5:00

В Коми пообещали грозы и туманы

Погода в субботу резко изменится
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Синоптики ЦГМС Коми передали прогноз погоды на 13 мая. Согласно предоставленным данным, в республике пообещали дождь, туман и грозы.

Метеорологи также сообщили, что на северо-востоке дождь будет со снегом. Туман ожидают утром, гроза придет в юго-восточную часть. Скорость ветра составит 5-10 м/с, порывы ветра при грозе будут достигать 15-17 м/с. Температура на юге днем +9...+14, на крайнем юге до +19, на севере +5...+10, в Воркутинском районе ночью и днем -3...+2°С.

В Сыктывкаре также ожидают дожди и грозы с ветром от 7 до 12 м/с. Температура +12...+14°С.

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