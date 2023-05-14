Синоптики спрогнозировали туман в Коми

Фото: Нина Юшкова.

Синоптики ЦГМС Коми рассказали, какой будет погода в воскресенье, 14 мая.

Сегодня в северных районах республики ожидается туман. На крайнем северо-востоке пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега.

В ночное время суток температура воздуха в Коми составит от -3 до +2 градусов, местами - до +9 градусов, а на крайнем северо-востоке похолодает до -11 градусов. Днем ожидается от +6 до +11 градусов, местами воздух прогреется до +18 градусов, на крайнем северо-востоке - до +3 градусов.

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