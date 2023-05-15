В Коми снова вернется мокрый снег

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Мокрый снег и дожди пообещали 15 мая в Коми. Прогноз на понедельник передали в ЦГМС республики. По предоставленным данным, снег пройдет в северных районах, в южных ожидается сухая погода. Скорость ветра будет от 3 до 8 м/с, в отдельных районах 7-12 м/с. Самые сильные порывы спрогнозировали в Воркутинском районе, которые будут достигать 16-21 м/с. Температура воздуха составит на севере +7...+12, местами до +17, на крайнем северо-востоке +4...-1, в южных районах +17...+22°С. В Сыктывкаре пообещали облачную погоду и ветер 4-9 м/с. Температура днем +19...+21°С.

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