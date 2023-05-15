В Коми вырос показатель смертности от коронавируса

Фото: архив "КП"

В Коми зафиксирована еще одна смерть от ковида. Об этом свидетельствуют данные федерального оперштаба. За сутки число летальных исходов выросло на один новый случай. За все время пандемии жертвами инфекции признаны 3 279 человек.

Суточный прирост составил 23 факта заражения, за все время было диагностировано 199 806 случаев заболевания. Отмечается, что 196 180 человек успешно побороли болезнь. Прирост выздоровевших составил 21 человек.

Уточняется, что за последние 24 часа госпитализация не потребовалась ни одному пациенту.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из Сыктывкара пустят поезд в Архангельск (подробности)