«Лосиный бум»: новорождённые лосята предстанут перед гостями лосефермы в Якше первого июня

Нежный возраст. Фото: Лосеферма Печоро-Илычского заповедника.

В посёлке Якша на лосеферме Печоро-Илычского заповедника в Троицко-Печорском районе Коми сказочное пополнение – пять новорождённых девочек и два мальчика! Малыши-лосята радуют сотрудников заповедника своей природной красотой и крепким здоровьем. И как сообщают на лосеферме, увидеть юных красавчиков можно будет уже 1 июня, в День защиты детей.

Счастливая мамочка. Уже на следующий день после родов с неё снимаются хлопоты-заботы: лосята на следующий же день переселяются в лосинный ясли-сад. Фото: Лосеферма Печоро-Илычского заповедника.

Друг за другом

Лосиные ясли сейчас посещают семь копытных деток, которые родились друг за другом в течение последних десяти дней. Поклонники лосефермы не переставали радоваться свежим и добрым новостям. Первый отёл произошёл 8 мая – лосиха Куля родила малышку Куку, 11 мая появились на свет двойняшки Грея и Грей от возрастной кобылы Гади. Лосятки, как детки, все разные, уже чувствуются характер и темперамент животного, все они имеют повадки и темперамент.

Первой в этом году родилась девочка Кука. Фото: Лосеферма Печоро-Илычского заповедника.

– Грея людей не испугалась, сразу же освоилась, вдоволь напилась молока и пошла знакомиться с Кукой. Грей капризничал до самого вечера: был пуглив, осторожен, не хотел общаться. К вечеру и он влился в дружную компанию девочек, – рассказали сотрудники лосефермы.

Няшки-двойняшки. Фото: Лосеферма Печоро-Илычского заповедника. Фото: Лосеферма Печоро-Илычского заповедника.

Через несколько дней, 13 мая, привалило новое счастье – впервые разродилась молодая лосиха Мила, её первенца назвали Михеем.

–Милочка чувствует себя хорошо и, похоже, ещё не поняла, что стала матерью. Михей – малыш крепкий, спокойный. На первой же пойке сразу напился молока и пошел знакомиться с остальными лосятами, –рассказали на ферме.

Гера и Грей разные по характеру, но оба такие милые. Фото: Лосеферма Печоро-Илычского заповедника.

Не успели работники фермы отойти от свежих хлопот и немного поспать, как 14 мая отелились две постояльцы Маша и Феня. Первая родила Миру и Муру, а вторая – Фросю. Сегодня малышки-девчушки чувствуют себя великолепно, ребята совершенно здоровые и радуют сотрудников – они только ночь провели со своими мамами, а уже 15 мая отправились в детский загончик.

Работники фермы с нетерпением ждут, когда малыши окрепнут. 1 июня всем посетителям заповедника можно будет познакомиться с ясельной зверогруппой, сделать няшные селфи и получить порцию нежностей, добра и позитива. «Отёл на лосиной ферме весны 2023 года успешно завершился»: доложили сотрудники.

Попрошайка

С приходом весны повыползали на свет и прочие представители таёжного вида. На трассе Сыктывкар – Ухта был замечен знаменитый ухтинский мишка. Попрошайка, который и пугал, и смешил всю Россию с весны до осени прошлого года. Бедолагу приучили к человеческой еде, его то и дело замечали попивающим квасок, откармливали сгущёнкой, бананами и прочей едой, непредназначенной косолапым. Медведь уже тормозил автомобилистов и со вздохом лежал у дороги, надеясь на пропитание.

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