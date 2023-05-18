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Общество18 мая 2023 4:15

В Коми пообещали жару до +28 градусов

Метеорологи сообщили прогноз погоды
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Метеорологи рассказали прогноз погоды в Коми на 18 мая. По предоставленным данным, в республике ожидают повышение температуры до +28 градусов. Также в регион придет порывистый ветер.

Синоптики ЦГМС сообщили, что в северной части республики ожидается облачная погода, на остальной территории пообещали переменную облачность. Ветер будет южный с порывами до 2-7 м/с. Температура воздуха поднимется до 23-28 градусов тепла.

В Сыктывкаре спрогнозировали облачную погоду с ветром от 6 до 11 м/с. Температура днем +25...+27°С.

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