Порывистый ветер и жару спрогнозировали синоптики Коми

Фото: архив "КП"

В Коми ожидаются опасные погодные явления. По прогнозу республиканских синоптиков, сегодня, 19 мая, ожидается сильный ветер, порывы которого будут достигать 17 м/с.

Температура воздуха в пятницу прогреется до +25 градусов, обещают метеорологи. А вот на северо-востоке максимальное значение, которое покажет столбик термометра, будет +14 градусов.

Также возможны кратковременные осадки и грозы.

- В пятницу, 19 мая, будет переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь. Днем кратковременные дожди, местами гроза. Ветер южной четверти с переходом на СЗ, С 7-12 м/с, местами порывы 15-17 м/с. Температура ночью +11...+16, при прояснении +4...+9, днем +15...+20, в отдельных районах до +25, на крайнем северо-востоке +9...+14°С, - предоставили прогноз синоптики.

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