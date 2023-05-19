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Общество19 мая 2023 9:20

Где в Сыктывкаре нельзя гулять из-за карантина по птичьему гриппу

В Сыктывкаре определены запрещенные для прогулок зоны из-за птичьего гриппа
Источник:kp.ru
Автор фото: Веленгурин Владимир

Автор фото: Веленгурин Владимир

В Сыктывкаре введен карантин из-за птичьего гриппа. Ранее в городе были обнаружены трупы чаек. Их нашли очевидцы на городском пляже.

Так, в указе главы говорится, что официальный пляж в Сыктывкаре теперь находится под карантином: прогулки по берегу запрещены. Доступ к пляжу имеют лишь персонал, выполняющий технологические операции.

Зона наблюдения

Зона наблюдения

Угрожаемая зона

Угрожаемая зона

Также нельзя въезжать и выезжать транспортным средствам (за исключением задействованных в мероприятиях по ликвидации эпизоотического очага и (или) для обеспечения деятельности лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории. Угрожаемая зона установлена на территории, непосредственно прилегающей к эпизоотическому очагу радиусом до 5 км от границ эпизоотического очага. А зона наблюдения радиусом до 10 км.

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