В Сыктывкаре введен карантин по гриппу птиц

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В Сыктывкаре ввели карантин по гриппу птиц. В столице Коми обнаружили 31 мертвую чайку, у 19 из которых был подтвержден высокопатогенный грипп. Угрожаемой территорией признали зону городского пляжа и прилегающую к нему зону в радиусе пяти километров.

Вчера, 18 мая, состоялось второе заседание чрезвычайной противоэпизоотической комиссии. В нем приняли участие руководители различных ведомств.

С сегодняшнего дня мэрией Сыктывкара запланировано проведение обходов дач и частных домов. Также в зону внимания попадут прибрежные территории водоемов и полигоны ТБО.

При обнаружении падшей птицы либо при выявлении признаков заболевания у птиц следует незамедлительно информировать Единую дежурную диспетчерскую службу Сыктывкара по телефону 24-63-90.

Также владельцев пернатой живности просят проинформировать администрацию Сыктывкара о наличии домашней птицы в домовладениях (желательно с указанием поголовья, адреса, ФИО владельца) по телефонам: 29-41-22, 29-41-80.

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