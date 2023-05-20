«Сердце просто не справится»: девочке из Коми нужна срочная помощь

Фото: БФ «Люди маяки»

Благотворительный фонд «Люди маяки» организовал сбор средств для 14-летней уроженки Ухты. У Валентины Колесниковой тяжелый порок сердца – синдром гипоплазии левых отделов сердца. Из-за чего оно не может работать в полную силу.

Мама девочки Жанна рассказала, что у ребенка начались проблемы сразу после рождения. Валю врачи забрали ее в реанимацию сразу же, как она появилась на свет.

– Она такая маленькая лежала в кювезе. Вся в трубках, – вспоминает Жанна.

Только за первый год жизни девочка перенесла три серьезные операции, следом было еще несколько. У нее диагностировали множество осложнений, которые опасны для жизни и вынуждают Валю постоянно лечиться.

Сейчас перед родителями ухтинки встала серьезная проблема – им нужно собрать порядка 1 477 627 рублей. Дело в том, что у Вали появилась легочная гипертензия и развилась большая фистула. Чтобы выжить, ей назначили препараты, способные улучшить состояние. Без лекарств она не выживет.

– Валюшино сердце просто не справится. Врачи в один голос говорят о том, что нужно немедленно вернуться к оригинальному препарату, но система здравоохранения срочности помощи не понимает, – пишут сотрудники фонда.

Сейчас ребенку нужна ваша помощь, важна любая сумма. Чтобы посмотреть всю информацию о сборе, вы можете перейти по ссылке на сайт фонда.

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