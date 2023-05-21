«От -4 до +27 градусов»: каким будет воскресенье в Коми

Автор фотографии: Булатов Алексей

Пасмурный, но жаркий день ожидает жителей Коми в воскресенье, 21 мая. По данным республиканских синоптиков, сегодня прогнозируется кратковременный дождь и сильный ветер.

Столбик термометра поднимется до +21 градуса, а на юге республики и вовсе до +27 градусов. А вот Воркутинском районе максимальная температура воздуха будет +8 градусов.

Ночью же столбик термометра опустится до +5, а на севере и в центре Коми - до -4 градусов.

- Ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер С, СВ, на севере с переходом на ЮЗ, З 1-6 м/с, днем местами 6-11 м/с. Температура ночью +5...+10, при прояснении в северных и центральных районах -4...+1, днем +16...+21, в отдельных южных районах +22...+27, в Воркутинском районе +3...+8°С, - предоставили прогноз метеорологи.

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