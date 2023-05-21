В Коми номерков на прием к врачу станет больше

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Специалисты здравоохранения Коми внедряют новые форматы работы, которые позволят увеличить количество первичных приёмов врачей. Кроме того, для удобства пациентов при записи к врачу через колл-центры поликлиник появится голосовой помощник на базе искусственного интеллекта.

К каким врачам можно записаться через Госуслуги?

В рамках исполнения поручений Минздрава России с 15 мая на Госуслугах применен новый формат работы с записью на прием к врачу, который позволит увеличить количество талонов на первичный приём к врачам следующих специальностей:

- врач-акушер-гинеколог (в т.ч. акушер)

- врач-хирург (в т.ч. врач-детский хирург)

- врач-стоматолог (в т.ч. врач-стоматолог детский, зубной врач)

- врач-терапевт участковый

- врач-педиатр участковый

- врач-оториноларинголог

- врач-офтальмолог

- врач-психотерапевт

- врач-психиатр (в т.ч. врач-психиатр детский)

- врач-психиатр-нарколог

- врач общей практики (семейный врач)

- врач-фтизиатр

- врач-детский уролог-андролог

- врач-дерматовенеролог

Как записаться на прием к врачам иных специальностей?

Запись на прием к врачам прочих специальностей остается доступной следующими способами:

- через единый номер call-центра или официальный сайт больницы или поликлиники;

- через контакт-центр Минздрава Коми по бесплатному номеру 8-800-550-0000;

- на приеме врачей участковой службы.

Новые методы работы Минздрава Коми приносят положительные результаты. В 2023 году количество талонов на первичный прием увеличивается ежемесячно. Например, в январе было выдано 207 156 номерков на прием, а в апреле отработано уже 315 299 номерков.

В ближайшее время планируется внедрить в работу кол-центров голосового помощника на базе искусственного интеллекта, который снимет часть нагрузки с операторов, особенно в утренние часы. Основные сценарии работы голосового помощника: автоматический обзвон населения с целью подтверждения записи на прием к врачу и снижению количества неявок в установленный день; оценка качества работы учреждений и автоматическая маршрутизация вызовов в медорганизацию.

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