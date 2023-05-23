Две новые смерти от коронавируса подтверждены в Коми

Фото: архив "КП"

В Коми число заражений COVID-19 практически достигло 200 тысяч случаев. Согласно обновленным данным оперштаба, за неделю в республике было диагностировано 153 факта заболевания ковидом, за все время 199 936 человек заразились коронавирусом.

Из общего числа инфицированных 196 313 жителей Коми успешно побороли болезнь. Показатель выздоровления вырос за неделю на 154 человека.

Вирус за последние семь дней забрал жизни двоих, за все время - 3 280.

На больничной койке оказались еще 18 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Роспотребнадзоре заявили о неблагоприятной эпидситуации в Коми по птичьему гриппу (подробности)