В Роспотребнадзоре заявили о неблагоприятной эпидситуации в Коми по птичьему гриппу

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Роспотребнадзор Коми предоставил актуальные данные по распространению птичьего гриппа в республике. В ведомстве сообщили, что в период с 16 по 22 мая на территории региона выявили три очага. Речь идет об Емве Княжпоготского районе, Сыктывкаре и селе Сторожевск Корткеросского района. Среди населения случаев заболевания выявлено не было. Эксперты Роспотребнадзора оценили эпидемиологическую ситуацию в Коми, как неблагоприятную, сообщили в «Комиинформ».

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