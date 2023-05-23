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НовостиОбщество23 мая 2023 5:45

В Роспотребнадзоре заявили о неблагоприятной эпидситуации в Коми по птичьему гриппу

В ведомстве провели расследование
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Роспотребнадзор Коми предоставил актуальные данные по распространению птичьего гриппа в республике. В ведомстве сообщили, что в период с 16 по 22 мая на территории региона выявили три очага. Речь идет об Емве Княжпоготского районе, Сыктывкаре и селе Сторожевск Корткеросского района. Среди населения случаев заболевания выявлено не было. Эксперты Роспотребнадзора оценили эпидемиологическую ситуацию в Коми, как неблагоприятную, сообщили в «Комиинформ».

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