Век живи — век учись: как студенту в Сыктывкаре без приключений купить первое взрослое жильё

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Ура! Диплом студентки журфака готов к защите. Нахлынули воспоминания: как буквально вчера я возвращалась из школы в нашу уютную квартирку в Инте, как — уже на кухне нашей трёшки в Сыктывкаре — ела мамин супчик на обед после лекций в вузе. А потом завертелось: экватор в универе, сессии на отлично, первое резюме, адаптация к новым рабочим будням, совмещение сессий с редакционными авралами... Родители всегда были рядом, поддерживали, сопереживали. И вдруг понимаешь: в 23 года хочется иметь свое пространство, собственную квартирку в стиле Кэрри Брэдшоу. Кажется, пора разъезжаться.

Где искать будем?

– Птенец готов выпорхнуть из родительского гнезда, – то ли с горестью, то ли с тихой надеждой констатировал папа. Под ногами предательски мяукнул кот. А мама тут же подсунула в руки свой смартфон: «Давай-ка посмотрим, какие предложения есть в Интернете».

Когда я только сдала ЕГЭ и поступала в сыктывкарский вуз, родители искали квартиру для переезда из Инты (там мы оставались только из-за моей учебы в школе) на Домклик. Так что с этим ресурсом наша семья знакома более чем: именно тут мы нашли ту квартиру, в которой мама с любовью жарила котлеты последние шесть лет.

Я, конечно, особо не посвящала родителей, но с вами поделюсь: сама я облазила Домклик вдоль и поперек ещё в начале прошлого года — у меня были кое-какие денежные запасы, и я уже тогда подумывала сепарироваться от любимой семьи.

И тут бац! В марте и апреле 2022 года рынок купли-продажи жилья в России очень изменился. Центробанк повысил ключевую ставку, при этом люди пытались вложить накопления в недвижимость. Из-за этого выросли и цены на квартиры. Итог: идеальный шторм. Цены высокие, покупательная способность упала, рынок просел. Спустя год аналитики Домклик отметили: «Шторм закончился». Количество сделок по ипотеке за апрель текущего года превысило показатели предыдущего, 2022-го, почти в четыре раза.

Такой интерес к кредитам на жилье вполне понятен. Сейчас тот же Сбербанк предлагает более 10 ипотечных программ, которыми можно воспользоваться и в Республике Коми. Да, я хоть и имела возможность по чуть-чуть откладывать от зарплаты в электронную копилку, но на всю квартиру не накопила. Так что условия ипотечных программ для меня как никогда актуальны. Пройдёмся, посмотрим.

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Ипотека для ласточки

– Ласточка моя! – пропел папа, преданно заглядывая мне в глаза. – Может, помочь тебе?

Как оказалось, папа тоже готовился к моей самостоятельной жизни и копил потихоньку «на пенсию, на дачу». Но я девушка взрослая, отказалась, справлюсь сама. А родители пусть купят себе хорошенький домик с огородом.

Мониторю программы ипотеки. Так, самая приятная, конечно, «Семейная» — ставка на квартиры в новостройках от 5,7%. Не условия — сказка! О, но это при наличии детей. А у меня, сами понимаете, пока ни одного.

Так что рассматриваю ещё одну льготную программу. Ипотека с господдержкой: ставка — от 7,7%, первоначальный взнос — от 15%, купить также можно квартиру в новостройке. Условия вполне приемлемые. Рассчитать платежи можно прямо на Домклик — тут есть удобнейший ипотечный калькулятор. И сразу очевидно: сколько на тост с авокадо останется, а сколько — на фитнес и маникюр. Правда, есть нюанс: господдержку можно получить единожды в жизни. Так что над этим стоит призадуматься. Вдруг лет через пять надумаю расширяться или (чем черт не шутит) перебраться в Москву — при тамошних ценах на жилье «льготные» проценты мне ох как пригодятся. С другой стороны, у меня в запасе всегда есть вариант с двумя детьми и «Семейной ипотекой»…

Есть и еще одна возможность: купить квартиру на вторичном рынке, но по базовой программе. В Сбере ставки по такой ипотеке стартуют от 10,9%.

Квартира-студия — экономичный вариант для покупки первого жилья. Источник: Домклик

Гнездо: новое или «с историей»?

«Что я хочу на самом деле?» — встал сакраментальный вопрос. «Бэушную» квартиру уже завтра или новенькую, но с ожиданием? Бегу к знакомому риелтору. Опытный Виктор Хохлов уже не первый год трудится на рынке недвижимости, сразу меня предупреждает: «Дорогая, коли хочешь как у Кэрри Брэдшоу, то это тебе двушка нужна (у героини известного сериала четверть квартиры была отведена под гардероб с коллекцией туфель и платьев). А ликвидная двухкомнатная квартира в доме из кирпича на вторичном рынке будет стоить порядка 7 – 8 млн».

«Потыкав» в кнопки и бегунки ипотечного калькулятора Домклик, я убедилась, что такой уровень сепарации мне пока, пожалуй, не по карману. Во-первых, я вряд ли смогу получить ипотеку по минимальной ставке: ее размер зависит в том числе от суммы первоначального взноса, а у меня он близок к нижнему порогу для ипотеки на вторичку. Так что ежемесячные платежи выйдут свыше 50 тысяч рублей. А как же авокадо?

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

От сериалов — к реальности

Похоже, для покупки первого жилья мне стоит немного умерить аппетиты. Нет, не в смысле «начать голодать, чтобы скопить побольше». Скорее всего, мой реальный вариант — это студия или однушка в новостройке.

В задумчивости копаюсь в сети. И вдруг будто знак свыше: «В Коми подешевели квартиры в новостройках»! Открываю статью: согласно мониторингу Росстата, в первые три месяца этого года стоимость квадратного метра в новостройках региона снизилась на 4,2 тысячи рублей, достигнув показателя в 84,4 тысячи. Хотя с начала 2022 года этот показатель только рос. Может, и правда знак?

Да и Витя не унимается — в двух новых жилых комплексах Сыктывкара сейчас акции. Дома введены в эксплуатацию, то есть прошли проверку государственной комиссией, скоро ключики от квартир выдадут новоселам, а остатки — последние свободные квадраты, распродаёт застройщик. Почти без наценок! К тому же эти квартиры подходят для ипотеки с господдержкой.

Можно изучить на Домклик и другие комплексы — те, что будут сдаваться в этом или следующем году. Кое-где можно найти даже особые условия по ипотеке — от Сбера и самого застройщика, со ставками от 6,5%. В принципе, особо спешить мне некуда: если попадется максимально приятный вариант еще не сданного новостроя — спокойно поживу на мамином супчике еще с полгода – год. А за это время как раз подкоплю на ремонт: практически все квартиры в новостройках Сыктывкара продаются без отделки. А мне ведь, помимо батарей, полов и розеток, нужно будет обустроить еще и гардеробную! Я мечтательно закрываю глаза и мысленно приглашаю родителей на новоселье...

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