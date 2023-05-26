В Коми объявили приговоры фигурантам «дела Порядина»

Фото: old.rkomi.ru

Сыктывкарский городской суд огласил приговор по уголовному делу экс-руководителя администрации главы Коми Михаила Порядина, директора благотворительного фонда «Патриот» Николая Игнатьева и политтехнолога Максима Минеева.

Как сообщалось ранее, Порядина обвиняют по статье «мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере».

Речь идёт об украденных 85 миллионах рублей. В течение трех лет — с 2018 по 2020 — фигурант вместе с сообщниками украл и присвоил средства благотворительного фонда «Патриот». Гособвинитель запросил для Порядина 9 лет и 5 месяцев лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 1,4 млн рублей,

В итоге экс-руководителя администрации приговорили к 8,5 года лишения свободы. Кроме того, его оштрафовали на 500 тысяч рублей. Миневу дали пять лет колонии и оштрафовали на 300 тысяч рублей. Игнатьева приговорили к 5,5 года лишения свободы и штрафу в размере 350 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жительница Коми перевела «ясновидящей» почти 900 тысяч рублей (подробнее)