Жительница Коми перевела «ясновидящей» почти 900 тысяч рублей

Фото: Артем КИЛЬКИН

Жительница Усть-Цилемского района под предлогом оказания оккультных услуг перевела мошенникам почти 900 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Женщина 1958 года рождения нашла в сети объявление обратилась к «ясновидящей». Таким образом жительница Коми хотела поправить здоровье сына. Она переводила деньги целых два года. Различные суммы у женщины требовали под предлогом проведения всяческих ритуалов, а также покупки свечей и икон. В общей сложности жительница Коми перевела 862 550 рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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