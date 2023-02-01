Сыктывкарка отдала «экстрасенсу» полтора миллиона рублей

Фото: Алексей ФОКИН

Мошенники украли у жительницы Сыктывкара 1986 года рождения под предлогом оказания экстрасенсорных услуг 1,47 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, сыктывкарка нашла сайт, где некая целительница предлагала помочь одиноким людям найти супруга. Горожанка нашла положительные отзывы и решила обратиться к экстрасенсу. Целительница потребовала от женщины прислать свое фото, а также несовершеннолетних детей. Целый месяца женщина переводила деньги для проведения различных ритуалов. Так, сыктывкарка оплатила свечи, которые изготавливали монахи только в Тибете.

Накоплений у горожанки не было, по этой причине она стала занимать деньги у коллег, друзей и знакомых. Ясновидящая говорила, что после того, как «все свершится» и сыктывкарка встретит своего суженого, все деньги ей вернут.

В назначенную дату жительница Коми не смогла дозвониться до ведуньи, а страница оказалась заблокированной. Женщина обратилась в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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