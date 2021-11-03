Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия3 ноября 2021 13:15

Пенсионерка из Коми потратила на нерезультативную гадалку 180 тысяч рублей

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Обман продолжался несколько месяцев

Обман продолжался несколько месяцев

Фото: Архив "КП"

Пожилая жительница Сыктывдинского района Коми потратила 180 тысяч рублей, общаясь с гадалкой. Ожидаемо, видимых результатов она не дождалась даже за такие деньги.

По данным МВД, 63-летней женщине в WhatsApp постучалась девушка, записанная как Анна Иванова. Она рассказала о своей бабушке, которая якобы обладает экстрасенсорными способностями и может снять порчу. Только за эту услугу нужно было отдать 3 тысячи рублей.

Позже у пенсионерки появились другие запросы: чтобы родные не болели, чтобы родственник перестал пить и другие, – а порча все не заканчивалась. Так прошли 4 месяца, в которых каждый сеанс колдовства обходился женщине все дороже: доходило и до 50 тысяч рублей.

И вот в сентябре неизвестная Анна попросила у пострадавшей номер карты, чтобы якобы перевести деньги обратно. Однако, конечно же, возврата женщина не дождалась и после этого предположила, что все происходящее было мошенничеством.

Сейчас полиция начала расследование дела и поиски мошенников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полицейские Сосногорска по горячим следам поймали угонщика автомобиля (подробности)