Пенсионерка из Коми потратила на нерезультативную гадалку 180 тысяч рублей

Обман продолжался несколько месяцев Фото: Архив "КП"

Пожилая жительница Сыктывдинского района Коми потратила 180 тысяч рублей, общаясь с гадалкой. Ожидаемо, видимых результатов она не дождалась даже за такие деньги.

По данным МВД, 63-летней женщине в WhatsApp постучалась девушка, записанная как Анна Иванова. Она рассказала о своей бабушке, которая якобы обладает экстрасенсорными способностями и может снять порчу. Только за эту услугу нужно было отдать 3 тысячи рублей.

Позже у пенсионерки появились другие запросы: чтобы родные не болели, чтобы родственник перестал пить и другие, – а порча все не заканчивалась. Так прошли 4 месяца, в которых каждый сеанс колдовства обходился женщине все дороже: доходило и до 50 тысяч рублей.

И вот в сентябре неизвестная Анна попросила у пострадавшей номер карты, чтобы якобы перевести деньги обратно. Однако, конечно же, возврата женщина не дождалась и после этого предположила, что все происходящее было мошенничеством.

Сейчас полиция начала расследование дела и поиски мошенников.

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