В Коми пообещали шквалистый ветер и жару до +32 градусов

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Синоптики ЦГМС Коми пообещали 26 мая ливень, грозу и град. Метеорологи также ожидают усиление порывов ветра до 24 м/с.

На территории республики спрогнозировали усиление ветра с усиленными порывами до 15-17 м/с, днем от 8 до 13 м/, местами порывы достигнут 15-20 м/с, на западе пообещали шквал до 24 м/с.

Температура воздуха днем составит +32, в отдельных западных районах и в Воркутинском районе +20...+25°С.

В Сыктывкаре будет гроза и кратковременный дождь, ливень, грозу и град. Ветер будет до 14 м/с. При грозе пообещали шквал до 23 м/с. Температура днем +24...+26°С.

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