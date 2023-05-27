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Общество27 мая 2023 5:00

В Коми пообещали сильные грозы с порывистым ветром

Синоптики дали прогноз погоды на эту субботу
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Синоптики ЦГМС Коми передали прогноз погоды на 27 мая. По предоставленным данным, в регионе ожидают сильные грозы с порывистым ветром до 20 м/с.

Метеорологи пообещали также дожди и переменный ветер со скоростью 5-10 м/с. Сильные порывы будут при грозе до 15-20 м/с. Температура днем +17...+22, на крайнем северо-востоке+12...+17°С.

В Сыктывкаре ожидают дожди и грозы. Ветер будет переменный с порывами до 14 14 м/с. Температура днем +20...+22°С.

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